Airbus binlerce işçiyi sokağa atıyor

2017 yılını rekor kâr ve rekor düzeyde siparişle kapatan uçak ve uzaycılık şirketi Airbus, Avrupa çapında 3 bin 700 işçiyi işten atmayı planlıyor.

Serdar DERVENTLİ

Köln

Dünyanın ikinci büyük uçak ve uzaycılık şirketi Airbus, Avrupa çapında 3 bin 700 işçiyi işten atmayı planlıyor.

2017 yılını rekor kâr ve rekor düzeyde siparişle kapatan Airbus tekelinin özellikle A380 (sivil) ve A400M (askeri) modeli dev uçakların üretiminde büyük sorunlar yaşanıyor. Tekelin en büyük rakibi olan Boeing’i, özellikle bu iki modelle geçmeyi hedefleyen Airbus, AR-GE mühendisleri üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor. Fakat A380 ve A400M modellerinin üretiminde olduğu gibi satılan uçaklarda da sürekli teknik sorunlar oluşuyor.

FATURASI İŞÇİLERE VE HALKA

Alman, Fransız ve İspanyol ortaklığı olan Airbus tekelinin (Daha önce İngiltere de ortaktı. 2006 yılından itibaren İngiltere, hisselerini elden çıkardı) normal koşullarda ayakta kalmasına olanak yok. ABD’nin askeri ve sivil uçak ve uzay araçları üreten Boeing tekeline karşı “ABD’ye bağımlılıktan kurtulma” adına kurulan tekelin tüm zararlarının faturası söz konusu ülkelerin halklarına ve tekelin işçilerine çıkartıldı.

Dünyanın en büyük askeri taşıma uçağı olan A400M için şimdiye kadar yüzlerce sipariş almasına karşın birkaç adet sadece kullanımda. ‘Kullanımda’ olan uçaklarda güvenlik açısından ülkelerin orduları tarafından tercih edilmiyorlar.

Hisselerinin sadece yüzde 26.4’ü bu ülkelerin elinde. Airbus hisselerinin yüzde 73.6’lık bölümü ise piyasada. Tekelin elde ettiği kârlar da asıl olarak bu hissedarlar arasında paylaşılıyor.

EN FAZLA İŞÇİ ALMANYA’DAN ATILACAK

Fransız FO (İşçi Gücü) Sendikasının verdiği bilgiye göre, Avrupa genelinde 3 bin 700’e yakın işçi çıkartılacak. Bunların 1900’ü Almanya, 850’si İspanya, 470’i Fransa ve 450’si Büyük Britanya’da işten çıkarılacak.

IG Metall tarafından yapılan açıklamada ise Almanya’daki fabrikalardan işten çıkarmaların tam olarak nerede gerçekleşeceğinin kesinleşmediği ifade edildi. Buna göre Augsburg’da Airbus’a bağlı “Premium Aerotec”te 500 kiralık işçinin sözleşmesi uzatılmayacak. 7 Mart günü yapılan bir işyeri toplantısında, “Bu yıl içinde 300 kiralık işçi fabrikadan ayrılacak” denildi. Gelecek sene ise 150-200 arasında kiralık işçinin daha işten çıkartılacağı da toplantıda açıklandı. Bremen’de ise 300 işçinin işten çıkartılacağı açıklandı. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği net olarak bildirilmedi.

SENDİKANIN ‘ÖLÇÜLÜ OLUN’ AÇIKLAMASI TARTIŞILIYOR

Airbus yönetimi tarafından yapılan açıklamada söz konusu rakamın (3 bin 700) henüz net olmadığı ileri sürüldü. “A380 ve A400M modellerinin üretimi aşağı çekileceği için bu alanda personel denkleştirilmesi gündemde. Fakat bunların işten çıkarma yoluyla olacağı kesin değil” denilen açıklamada, işçilerin tekelin diğer alanlarında yerleştirilebileceği kaydedildi.

Airbus’un en büyük üretim ve montaj fabrikasının bulunduğu Hamburg’da kaç işçinin işten çıkartılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. IG Metall sendikasının yaptığı bir açıklamada, “Airbus ile 2012 yılında imzalanan bir sözleşmeyle işyerleri 2020 sonuna kadar güvenceye alındı. Tekel yönetimi bunu görmezden gelemez” denildi.

IG Metall’in işten çıkarmalar hakkında tekel yönetimini, “Ölçülü olması ve aşırıya kaçmaması” gerektiği söylemini kullanması ise “Kiralık işçilerin işten atılmasına onay mı veriliyor” sorusuna neden oldu.

Bremen’deki fabrikanın İşyeri Temsilcisi Jens Brüggemann, “Fabrikamızdan 300 kişinin atılacağı senaryosu en kötü durumda olabilecekleri içeren bir senaryo. Umarım bu senaryo hiç hayat bulmaz. Fabrika yönetimi, mümkün mertebe hiçbir işçiyi çıkarmadan personel fazlalığı sorununu çözmek istiyor” dedi.

Brüggemann, Airbus Genel İşyeri Temsilciliğinin (Airbus Konzern GBR) 27 Mart günü toplanacağını ve bu toplantıda Almanya ile ilgili ayrıntılı bilgilerin kendilerine verileceğini söyledi.

Hamburg AIRBUS işçileri 24 saat üretimi durdurdu

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 03:31

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