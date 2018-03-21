Dostlar beni hatırlasın... 

Ahmet Emre, 45. ölüm yıl dönümünde Halk Ozanı Aşık Veysel'i yazdı: Gönül dostlarının daimi hatırlayacağı bir ozan..

Ahmet EMRE

Benim Aşık Veysel ismiyle tanışmam tüm yaşıtlarım gibi tek kanallı siyah beyaz TV aracılığıyla oldu. ’70’li yıllardı ve zor zamanlardı. İktidar bir sağa bir sola geçiyor, sokaklarda ölüm kol geziyordu. Ülkenin tek TV’si olan TRT o dönemlerde bugünün aksine orta yolcu yayın yapmak zorundaydı. Bu yüzden radyo ve TV’de yayımlanacak her şey gibi müzikler de sıkı bir denetimden geçiyordu. Siyasi içerikli ne bir şarkı ne bir türkü duyulamazdı TRT yayınlarında. Bu yüzden TRT, günün siyasi havasını yansıtan aşıklar yerine, “Koyun kurt ile gezerdi / Fikri başka başk’olmasa” gibi daha evrensel sözleri olan Aşık Veysel’i yayınlar, aşıklık geleneğini onun üzerinden anlatırdı. Bir başka deyişle ’70’leri çocuk ve genç olarak yaşayan nesillerin, Aşık Veysel ismine aşina olup onu tanıması, siyasi sözler içermeyen ezgiler bestelemesindendir.

Onun sözleri günün sorunlarını irdelemek yerine, her çağa hitap edebilecek bir aklın ve bilgeliğin izlerini taşır. Aşk ile ilgili sözleri olsa da, tam ortasından değil de sanki biraz daha yukarıdan bakan, farklı algılayan bir Veysel vardı şiirlerinde. İnsanın hayat içindeki yolculuğunu sorgulayan, kimi zaman bu yolculuk hakkında fikir beyan eden mütevazı bir Anadolu bilgesidir Veysel.

1894 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Veysel’in tanınması, Ahmet Kutsi Tecer ve arkadaşlarının 1931 yılında düzenlediği Halk Şairleri Bayramı’na katılmasıyla başlar. Atatürk için yazılan şiirlerden Veysel’inki çok beğenilir. Bu şiirin Ankara’da gazetede yayımlanmasıyla adı duyulur.

Onun fikri olarak geliştiği yer ise köy enstitüleri olmuştur. Köy enstitülerinin 1940 yılında kurulmasından sonra, Ahmet Kutsi Tecer’in aracılığı ile Arifiye, Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldızeli, Akpınar Köy Enstitülerinde bağlama öğreticisi olarak görevlendirilmiştir. Görevi sayesinde birçok sanatçı ve öğretici ile tanışmış, fikir paylaşmıştır. Bu dönemde aldığı görev onu dil olarak da etkilemiştir. Köy enstitüsü kültürünün, Aşık Veysel’in diline etkilerini ele alan, cümlelerinin yapısında veya kullanımında yapmış olduğu değişiklikleri tespit eden bir tez 2017 yılında yazılmıştır. Meryem Kaya’nın çalışması olan bu tezin adı; “Aşık Veysel’in Şiirlerinin Söz Dizimi Açısından İncelenmesi”.

Genelde hakkında bilimsel çalışma yapılan kişinin tam ismi çalışmanın başlığında yer alır. Ama görüldüğü gibi bu çalışmada da Veysel’in soyadını göremiyoruz. Gerçekten Aşık Veysel’in kaç kişi soyadını biliyor ya da hatırlıyor? Sanırım pek az. Peki, Aşık Veysel deyince aklımıza bir dizesi geliyor mu?

Bence, Aşık Veysel’in ismini duyup, soyadını bilmeyen kişilere, “Veysel’den bir dize söyle” desek, “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı veya “Güzelliğin On Para Etmez”i, ya da “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”ı rahatlıkla hatırlayıp bizle mutlak paylaşacaktır. Hani “Yiğit namıyla anılır” derler ya... Aşık Veysel de bu söze tam olarak uyan özel kişilerden biri bence... Soyadı hatırlanmayan, ama sözleriyle besteleriyle unutulmayan... Gönül dostlarının daimi hatırlayacağı bir ozan...

AŞIK VEYSEL ANILIYOR

Halk Ozanı Aşık Veysel 45. ölüm yıl dönümünde birçok ilde türkülerle anılacak.

♦ Maltepe Belediyesinin bugün saa: 20.00’de TSKM’de düzenleyeceği anma konserinde Halk Müziği Sanatçısı Erdal Erzincan sahne alacak.

♦ Karşıyaka Belediyesi ve Ege Bölgesi Aşık Veysel Kültür Derneği, Ziya Gökalp Kültür Merkezinde (İzmir) yapılacak programda Aşık Veysel’i anacak. Etkinlik 20.00’de başlayacak.

♦ Bakırköy Sanat Akademisi Tiyatrosunun (BAKSA) sahneye koyduğu “Aşık Veysel Müzikali”, yarın saat: 20.30’da Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

♦ Antalya’daki Muratpaşa Belediyesi, Halk Ozanını, Muzaffer Özdemir konseriyle anacak. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek konser ve şiir dinletisi saat: 20.00’de başlayacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Halk Ozanı Aşık Veysel, türkülerle anılacak

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 03:01

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