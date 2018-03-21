Euroleague’de son dönemeç

Euroleague’de 27. hafta maçları bugünkü 4 karşılaşmayla tamamlanacak. 28. hafta maçları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Euroleague’de normal sezonun sonuna yaklaşılırken 27. hafta maçları bugünkü 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Lider CSKA Moskova, 2. sıradaki Olympiakos’la evinde karşılaşacak. 26 maçta aldığı 21 galibiyetle normal sezonu zirvede tamamlama konusunda büyük avantaj elde eden Rus ekibi, bugün kazanması halinde ilk sırayı garantileyecek. Müsabaka, saat 20.00’de başlayacak. CSKA, son maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda 81-79 yenmişti.

ANADOLU EFES BC KHIMKI

Günün ikinci maçında puan durumunda son basamakta yer alan Anadolu Efes, BC Khimki ile oynayacak. Rusya temsilcisi Khimki, 26 maçta 15 galibiyet aldı ve 6. sırada bulunuyor. Efes ise bu sezon yalnızca 6 galibiyet alabildi. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.45’te başlayacak.

22.30’da İspanyol ekibi Saski Baskonia SAD ile Almanya temsilcisi Brose Baskets Bamberg karşılaşacak. 22.45’teyse iki İspanya ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Unicaja Malaga-FC Barcelona Lassa maçı yapılacak.

EUROLEAGUE’E ARA YOK!

Euroleague’de 30 hafta süren normal sezon maçlarına ara vermeden devam edilecek. 28. hafta maçları perşembe ve cuma günü oynanacak. Fenerbahçe, perşembe günü Kızıl Yıldız’a konuk olacak. Anadolu Efes ise cuma günü Pire’de Olympiakos’la karşılaşacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 02:14

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