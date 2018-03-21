Hawking'in külleri Newton'ın ve Darwin'in mezarının yanına gömülecek

İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking'in külleri, Isaac Newton ve Charles Darwin'in mezarlarının yanına gömülecek.

76 yaşında yaşamın yitiren İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking'in küllerinin Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömüleceği açıklandı. Hawking'in külleri aynı zamanda ünlü biyolog Charles Darwin'in 1882'de gömüldüğü mezarının da yanı başında olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre geçtiğimiz çarşamba Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybeden Hawking'in ailesi, Cambridge'deki Great St. Mary Kilisesi'nde gizli bir cenaze töreninin düzenleneceğini söyledi. Kilise, Hawking'in 50 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'nin yakınında bulunuyor.

Westminster Abbey'deki törenin bu yılın sonuna doğru yapılacağı aktarıldı.

Babalarının cenaze düzenlemeleriyle ilgili açıklamada bulunan Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim, Hawking'in 50 yıldır Cambridge'de yaşaması ve çalışması dolayısıyla cenazesinin bir süre orada bulunacağını aktardı. Çocukları, Hawking'in şehirde yaşayan, inanan ya da inanmayan birçok insan tarafından sevildiğini, bu yüzden klasik bir cenaze töreninin düzenleneceğini belirtti.

Westminster Abbey'deki papazlar konseyinin başında bulunan Dr. John Hall ise Hawking'in kendisi gibi saygın bilim insanlarının yanına gömülmesinin çok uygun olduğunu söyledi. Hall, Newton'ın buraya 1727'de, Darwin'in ise 1882'de hemen yanına gömüldüğünü hatırlattı. (DIŞ HABERLER)

Fizik profesörü Stephen Hawking hayatını kaybetti

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 01:42

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