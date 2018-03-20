Göçmenleri taşıyan araç takla attı: 13 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan hafif ticari kaza yaptı; 1'i ağır 13 göçmen yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansının aktardığına göre kaza, saat 21.00 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan Pakistan uyruklu 13 göçmen yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı.

Çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, kaçan sürücünün kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 23:25

www.evrensel.net