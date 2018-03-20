Esenyurt'ta pompalı tüfek ile saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, pompalı tüfek ile önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktaki vatandaşlara ateş etti.

Esenyurt'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis sevkedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 21:31

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