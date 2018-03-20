Esenyurt'ta iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
20 Mart 2018 21:14
Esenyurt'ta yapımı devam eden bir inşaatta düşen Sıdık Atabay yaşamını yitirdi.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir inşaattan düşen Sıdık Atabay (27) yaşamını yitirdi.
Van'ın Çaldıran ilçesi Boğulukaynak (Kel) köyü nüfusuna kayıtlı Atabay, yapımı devam eden inşaatın 6’ncı katından düştü. Yaşamını yitiren Atabay'ın ailesi, çocuklarının cenazesini almak için Van'dan İstanbul'a gitti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 21:18
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