Yozgat merkezinde soyunan genci, linçten polis kurtardı

Yozgat'ta üzerindeki giysileri çıkaran 22 yaşındaki genç, çevredekiler tarafından darbedildi. Gencin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İran uyruklu M.T. (22), üzerindeki giysileri çıkararak çıplak kaldı. Çevredekiler tarafından darbedilen M.T.'yi linçten polis kurtardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bugün öğleden sonra meydana gelen olayda, bir genç yürürken üzerindeki giysileri çıkarıp atmaya başladı. Genç ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 40 kişiyi bulan gruptakilerden bazılar genci darbedip yere yatırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kalabalığı dağıtıp, genci linçten kurtardı.

Psikolojik sorunları bulunan, İran uyruklu M.T. olduğu belirlenen genç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T.'nin hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis, M.T.'nin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu bildirdi. (Yozgat/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 19:33

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