CHP İstanbul İl Örgütü, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı protesto edecek

CHP İstanbul İl Örgütü, İBB binası önünde yapacağı basın açıklaması ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı protesto edecek.

CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı protesto edecek.

CHP İstanbul İl Örgütü, AKP’li belediyelerin hukuka aykırı uygulamalarını ve ayrımcı politikalarını, yarın (21 Mart Çarşamba) saat 11.00’de Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde protesto edecek. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve CHP İBB Meclis üyeleri, Ümraniye Belediyesinin kesin hesap raporlarında yaptığı usulsüzlükler ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler” sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunacak. (İSTANBUL)

İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler

İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken 'metro' sözleri hakkında açıklama

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 19:05

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