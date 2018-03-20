Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Doğu Guta’nın yüzde 65’i alındı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu 'Doğu Guta’da eşsiz bir insani operasyon gerçekleştiriliyor, bölgenin yüzde 65’inden fazlası kurtarıldı' dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta’nın yüzde 65’inden fazlasının “temizlendiğini” söyledi.

Savunma ile ilgili bir toplantıda konuşan Şoygu, “Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi Doğu Guta’da eşsiz, geniş çapta bir insani operasyon gerçekleştiriliyor. Son 5 günde Doğu Guta’da kurulan insani koridor üzerinden 79 bin 655 kişi tahliye edildi. Bölgenin yüzde 65’inden fazlası militanlardan kurtarıldı” dedi.

Şoygu, mart ayındaki insani operasyonlarla birlikte Şam’ın kırsal bölgelerine de Birleşmiş Milletler’in (BM) insani yardım konvoylarının gönderildiğini ve 445 tondan fazla yardım götürdüğünü aktardı. Şoygu “Tüm bu çalışmalar, BM, Uluslarası Kızıl Haç ve Suriye Kızıl Haçı ile işbirliği ile yapıldı” dedi.

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‘İDLİB’DEN HALEP’E 3 BİN 870 KİŞİ DÖNDÜ’

Şoygu, Rusya, Türkiye ve İran’ın koordinasyon merkezi tarafından oluşturulan “insani koridor” üzerinden İdlib’in batısından Halep’e 3 bin 870 kişinin çıkışının sağlandığını ifade etti. Şoygu, 25 bin 684 kişinin de Deyrizor’a döndüğünü söyledi.

Şoygu, ABD öncülüğündeki koalisyonun eylemlerini de takip etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Koalisyon güçlerinin Suriye’deki eylemlerinin devam ettiğini belirten Rusya Savunma Bakanı, “Suriye ordusunun daha sonra kimyasal silah kullanmakla suçlanması için, militanların zehirli maddeler kullanma ihtimali devam ediyor. Geçen hafta bu yönde 3 girişim engellendi” dedi. (DIŞ HABERLER)

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