Mersin Üniversitesi Eğitim Sen'linin işine son verdi

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, eski hükümlü kadrosundan işe alınan Eğitim Sen üyesi Kadri Memiş’in görevine son verdi.

Onlarca akademisyenin işine son veren Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) dayanarak personel çıkarmaya devam ediyor.



Mersin TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde eski hükümlü kadrosuyla işe alınan ve çalıştığı kurumun özelleşmesiyle birlikte 2014 yılında 4/C statüsüyle Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevlendirilen Kadri Memiş’in işine son verildi.



Aynı zamanda Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyesi olan Memiş, Rektörlüğün kararına tepki gösterdi. Memiş, kendisinin zaten eski hükümlü kadrosuyla işe alındığını ve şu an KHK’ye dayandırılarak işten atılmasının mantıklı bir karşılığının olmadığını dile getirdi.

‘ESKİ HÜKÜMLÜ OLARAK İŞE ALINDIM’

Politik sebeplerden ötürü 10 yıllık bir cezaevi süreci yaşadığını kaydeden Memiş, “2003 yılında tahliye olduktan sonra devletin eski hükümlülere sağladığı iş olanağıyla 2012 yılında yaptığım başvuru üzerine Mersin TEDAŞ Müdürlüğü’nde kadrolu statüsünde işe alındım. 2014’ün ilk aylarında TEDAŞ özelleşince 3 ay sonra Mayıs ayında 4/C’li olarak Mersin Üniversitesi’nde görevlendirildim. Tabi 4/C çok muğlak bir kavram. Ne memur ne de işçi olduğunuz belli. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında benimle birlikte 10 kişiye soruşturma açıldı. Soruşturma, giydiğimiz hükümlerin nedenine ilişkindi. Bizden istenen savunmaya karşılık gerekli cevaplarımızı verdik. Ben zaten eski hükümlü olarak işe girdim. Her şey özlük dosyamda zaten mevcuttu. ‘Dolayısıyla özlük dosyamda mevcut olan bilgilere ilişkin bana bir soruşturma mantığını anlayamadım’ diye savunmamı vermiştim” dedi.

‘TÜRKİYE’DE YARGI PROBLEMİ VAR’

OHAL koşullarından dolayı böylesi bir duruma psikolojik olarak hazır olduğunu dile getiren Memiş, “Bundan sonra yargı önünde kararı alan Mersin Üniversitesi Rektörlük Yönetimi ile hukuki bir hesaplaşmamız olacak elbette. Ben geri döneceğime inanıyorum. İşten atılmamızda Rektörlüğün değil, YÖK’ün yetkisi bulunmaktadır. Üniversite yönetiminin beni KHK’ye dayandırılarak işten atması, kamu görevinden çıkarma yetkisi yok. Birincisi burada bir hukuksuzluk var. İkincisi de, bana bir gün daha maaş vermemek için bu ayın 16’sında işten çıkarmaları. Dolayısıyla, Türkiye’de bir yargı problemi var” ifadelerini kullandı. (Mersin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 18:53

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