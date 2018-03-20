Gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat’in adli kontrolü kalktı

Mesleki faaliyetlerinden yargılanan 6 gazetecinin davasının dördüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için 323 gün tutuklu kalan gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat’in haftada iki gün imza atma adli kontrol uygulaması kaldırıldı. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 13 Eylül’e erteledi.

Mesleki faaliyetlerinden yargılanan 6 gazetecinin davasının dördüncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan gazeteciler Derya Okatan, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ile avukatları katıldı.

RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için yargılanan gazeteciler Ömer Çelik, Metin Yoksu, Derya Okatan ve Eray Sargın “Örgüt propagandası yapmak” ve “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, Tunca Öğreten “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma”, Mahir Kanaat ise “Örgüt üyeliği” iddialarıyla suçlanıyor.

13 EYLÜL’E ERTELENDİ

Duruşmada avukatlar, müvekkillerinin el konulan dijital materyallerinin iade edilmesini, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve duruşmadan vareste tutuklanmalarını talep etti. Adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar veren mahkeme, diğer talepleri reddederek, bir sonraki duruşmayı 13 Eylül’e erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Öğreten 'FETÖ ve DHKP-C'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', Okutan, Sargın, Yoksu ve Çelik 'örgüt propagandası', Kanaat ise 'örgüt üyeliği' ile suçlanıyor. Öte yandan Kanaat haricindeki isimlere 'bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlaması da yöneltiliyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 18:44

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