DİDF Gençlik, ‘İyi iş, iyi eğitim ve iyi bir gelecek’ için buluşuyor

Türkiye kökenli işçi ve emekçilerin Avrupa'daki kitle örgütü olan DİDF'in gençlik örgütü DİDF Jugend, 11. Olağan Genel Konferansını topluyor.

Avrupa’da Türkiye kökenli işçi ve emekçilerin kitle örgütü olan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun (DİDF) gençlik örgütü DİDF Jugend, 11. Olağan Genel Konferansını 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında “İyi iş, iyi eğitim ve iyi bir gelecek için birlikte mücadele” şiarıyla Neuss-Uedesheim’de topluyor. Değişik kentlerden 80 gencin katılacağı konferansa diğer gençlik örgütlerinin temsilcileri de katılacak ve birlikte mücadele çağrısı yapılacak.

DİDF Jugend konferansında, 2000-2007 yılları arasında Almanya’da 9 göçmen ve bir Alman polisin katledildiği NSU cinayetlerinin aydınlatılması için bir kampanya sürdürülmesi de ele alınacak. DİDF Jugend, konferans öncesinde pek çok bölgede NSU cinayetlerini kurban yakınlarının anlatımıyla konu edinen “NSU-Monologları” oyununu sahnelenmiş ve yoğun ilgi görmüştü. Geçtiğimiz dönem bu temelde yapılan etkinliklerin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi hedefleniyor.

Öte yandan her yaz düzenlenen geleneksel gençlik yaz kampının bu yıl 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Güney Fransa’da bulunan Grau d’Agde beldesinde yapılacağı açıklandı. Kampın ön çalışması ve programı da konferansta ele alınacak ve hedefler belirlenecek. (DIŞ HABERLER)

DİDF 20. Genel Kongresi Frankfurt'ta toplanıyor

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