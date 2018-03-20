‘Ruhi Su Dostlar Korosu İlk Koristleri’ sahnede

Ruhi Su Dostlar Korosu İlk Koristleri, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirecekleri konserlerde müzikseverlerle buluşacak.

Uzun bir aradan sonra bir araya gelen Ruhi Su Dostlar Korosu İlk Koristleri, konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Ruhi Su Dostlar Korosu İlk Koristleri, 23 Mart Cuma günü saat 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle yine buluşacak. Koro, 25 Mayıs’ta ise Bakırköy Leyla Gencer salonunda konser verecek. Bu konserlerin hemen ardından da 26 Mayıs’ta İsviçre’nin Zürih kentinde ilk yurt dışı konserini gerçekleştirecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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