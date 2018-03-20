BM’den Doğu Guta ve Afrin için acil çağrı

BM: Doğu Guta ve Afrin’i terk etmek zorunda kalan yorgun, aç, korkmuş ve travma yaşayan onbinlerce insanın çaresizliği konusunda bilgi ulaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric Suriye’de çatışmalar yüzünden Doğu Guta ve Afrin’de yerlerinden edilen on binlerce insan için acil yardım çağrısında bulundu.

Dujarric, “Birleşmiş Milletler, Doğu Guta ve Afrin’de on binlerce insanın içinde bulunduğu feci durumda onlara bir nebze olsun yardım etmek için acil çağrıda bulunuyor. Bize ve birlikte çalıştığımız kuruluşlara Doğu Guta ve Afrin’i terk etmek zorunda kalan yorgun, aç, korkmuş ve travma yaşayan onbinlerce insanın çaresizliği konusunda bilgi ulaşıyor” dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye’deki insan hakkı ihlalleri gündemiyle pazartesi yapmak istediği toplantı Rusya’nın engellemesi nedeniyle yapılmadı.

SPIEGEL: ÖSO YAĞMASI ALMAN TANKLARI KORUMASINDA

Öte yandan Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel’in online versiyonundaki haberde, ÖSO gruplarının Alman tanklarının korumasında Afrin’i yağmaladıkları belirtildi.

ANF’nin aktardığına göre, Christoph Sydow imzalı ve “Alman panzeri Kürtlere karşı- Afrin’deki alametler” başlıklı yazıda, Almanya’nın 2006-2011 arasında hiçbir şart getirmeden sattığı Leopard 2 tanklarının şimdi Afrin’de kullanıldığı kaydedildi.

Sydow, Erdoğan’ın Kürtleri aşağılamak amacında olduğu ve bununla milliyetçi Türkler arasındaki popülaritesini arttırmak istediğini yazdı.

FRANSA’DA AFRİN İÇİN OKUL BOYKOTU

Fransa Demokratik Kürt Konseyi Eş Başkanlığı (CDK-F)’nin Afrinli çocuklar için okulları boykot çağrısına Paris’in Villiers Le Bel banliyösünde yaşayan Kürt aileler destek verdi. 10 aile çocukları ile birlikte Fransızca ve Kürtçe açıklama yaptı ve çocukları okula göndermeyeceklerini duyurdu.

‘ERDOĞAN ABD’YLE KARŞI KARŞI GELMEK İSTEMEZ’

Independent’ın Ortadoğu Yazarı Patrick Cockburn da Afrin yazılarını sürdürüyor. Cocburn dünkü yazısında da AKP Hükümeti’nin, Suriye ve Irak’ta “ABD’yle karşı karşıya gelme girişiminde bulunma ihtimalinin düşük olduğunu” savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’den sonra Suriye’deki Menbic ve diğer tüm Kürt yerleşimleri ve Irak’ın kuzeybatısındaki Şengal’i de hedef göstermiş “ansızın gelebiliriz” demişti.

Cocburn, “Suriye ve ABD’yi alarma geçiren bir hareketle Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin elinde kalan bölgelere ve Ezidi nüfusun yoğunlukta olduğu Irak Kürdistanı’nın Sincar (Şengal) bölgesine sınır ötesi operasyon yapmakla tehdit ediyor. Erdoğan, YPG’nin 2016’da IŞİD’den aldığı Menbic ve Kobane’nin bir sonraki hedef olabileceğini öne sürüyor ancak Afrin’den farklı olarak bu iki yer, ABD Hava Kuvvetleri destekli 2 bin kişiden oluşan özel kara kuvvetlerinin elinde. Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki fiili Kürt devletini uzun vadede bertaraf etmeyi istediği şüphesiz. Ancak ABD’nin zırhlı araçlarını devriye yolladığı ve Halep ile Fırat nehri arasındaki stratejik bir noktada olan Menbic yakınlarında ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemesi, pek de mümkün görünmüyor” diye yazdı. Cockburn, Erdoğan’ın harekatın genişleyeceği yönündeki açıklamalarını “dikkatleri Afrin’deki durumdan başka yöne çekmek için yaptığı bir manevra” olarak değerlendirdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 18:04

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