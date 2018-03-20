Filmmor Kadın Filmleri Festivali İzmirlilerle buluşacak

Bu yıl 16. yaşını kutlayan Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin İzmir ayağına Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Konak Belediyesi, bu yıl 16. yaşını kutlayan Filmmor Kadın Filmleri Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan festival, usta filmler, atölyeler, paneller, forumlar ve söyleşilerle dolu bir program içeriyor.

Filmmor Kadın Filmleri Festival programı bu yıl, "Ne söz biter, ne yol, ne de düş" sözüyle perdelerini açacak. İzmirliler 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında gösterimi yapılacak tüm filmleri ücretsiz izleyebilecek.

Filmmor’da bir gün: Ne söz biter, ne yol, ne de düş

FESTİVAL PROGRAMI

Konak Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin İzmir ayağının açılışı 30 Mart Cuma günü Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak. Festival saat 12.00’de “Kaygı” filminin gösterimiyle başlayacak. Ardından saat 14.00’te “Filistin’i İşlemek”, saat 16.00’da “Yeter Artık Yeter” ve saat 18.00’de “Yaz Sıcağında Teori” adlı filmlerin gösterimi yapılacak.

Festivalin ikinci gününde de dört film sinemaseverlerle buluşacak. Saat 12.00’de “Babamın Çalıya Döndüğü Gün” ile başlayacak gösterimler saat 14.00’te “İşe Yarar Bir Şey”, saat 16.00’da “Annelik” ve saat 18.00’de “Evin Sakinleri” filmleriyle devam edecek. 1 Nisan Pazar günü sona erecek festivalin son gününde de film gösterimleri ve söyleşiler yer alıyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde saat 12.00’de “Kameralı Kadınlar” filmi ile başlayacak son gün gösterimleri saat 14.00’te “Mekanlar, Yüzler” ve saat 16.00’da İlahi Düzen adlı filmle son bulacak. Festival saat 18.00’de yapılacak “Kadınlar Vardır” adlı forum ile sona erecek. (İzmir/EVRENSEL)

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