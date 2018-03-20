Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden ışıkları söndürmeme eylemi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, gözaltına alınan üye ve yöneticilerinin serbest bırakılması için 'ışıkları söndürmeme' eylemi yapacak.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSDK) gözaltındaki üye ve yöneticilerinin serbest bırakılması için “ışıkları söndürmeme” biçiminde eylem kararı aldı. PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, “Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar ışıklarımızı söndürmeyeceğiz. Cemevlerimizde, derneklerimizde bugünden itibaren arkadaşlarımızı serbest bırakılıncaya kadar adalet nöbetine başlayacağız ve ışıklarımızı söndürmeyeceğiz” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSDK) üye ve yöneticilerine Türkiye genelinde yapılan gözaltılara karşın basın açıklaması düzenledi. Cuma günü aralarında genel merkez yöneticilerinin de bulunduğu PSDK Erzincan yönetici ve üyelerinden oluşan 16 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı anda İstanbul'da dernek üye ve yöneticilerinin evleri aranırken Ege bölgesinde de soruşturmalar başlatılmıştı. Ajanstürk isimli haber sitesinin hedef göstermesiyle gözaltına alınan kişilerin, gözaltı sebepleri dosyaya gizlililik kararı getirildiğinden bilinmiyor.

Derneğin Erzincan Şubesi'nde yapılan basın açıklamasında konuşan PSDK Genel Başkanı Gani Kaplan, “OHAL ve KHK'ler ile ülkeyi yönetmeye çalışanlara karşı inancımızın mücadelesini sokakta, alanlarda, cemevlerimiz’de, mahallelerimizde yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz. Biliyoruz ki laik, demokratik, özgür bir yaşama inancımızın mücadelesini yürüttüğümüz için bugün bu saldırılarla karşı karşıyız. İçinde bulunduğumuz bu karanlık günlerde ülkemizi yönetenler kendileri gibi düşünmeyen kim var ise bir şekilde baskı altına almayı amaçlamış ve farklı ses çıkartan kim var ise gözaltı, tutuklama ile boyun eğdirmeye çalışıyorlar” diye konuştu. Kamuoyunu PSDK'nin üye ve yöneticilerini sahiplenmeye çağıran Kaplan, gözaltındakiler serbest bırakılıncaya kadar üye ve yöneticilerini, kurumlarını, inançlarını ve yaşam haklarını savunacaklarını ifade etti.

Gözaltılara karşı aldıkları eylem kararını açıklayan Kaplan, “Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar ışıklarımızı söndürmeyeceğiz. Cemevlerimizde, derneklerimizde bugünden itibaren arkadaşlarımızı serbest bırakılıncaya kadar adalet nöbetine başlayacağız ve ışıklarımızı söndürmeyeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 17:46

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