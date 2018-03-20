TYS, şiirlerle sokağa çıkacak

Türkiye Yazarlar Sendikası, 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında yarın saat 17.00'de sokağa çıkacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 21 Mart Dünya Şiir Günü “Şiir Sokakta Şair Yollarda” etkinliği kapsamında yine sokağa çıkacak. Şairler, yarın saat 17.00’de Kadıköy Postanesinin önünde buluşarak Kadıköy sokaklarında şiirler ve şiir dergileri dağıtacaklar.

TYS’nin, “Şiir Sokakta, Şair Yollarda” etkinliği için halka yaptığı çağrıda “Ülkemizin şu karanlık günlerinde herkesin şiirin eylemci, devrimci aydınlığına daha fazla gereksinim duyduğunu, şiirin sokakla buluşmasının önemini vurgulayarak şairleri ve okurları ‘Şiir Sokakta, Şair Yollarda’ yürüyüşüne bekliyor.” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

PEN Şiir Ödülü Cengiz Bektaş’a verildi



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 17:00

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