ABD’deki bir liseden silah sesleri yükseldi

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir liseden silah sesleri yükseldi. Olayın kontrol altında olduğu duyuruldu ancak ayrıntı verilmedi.

ABD’de Maryland eyaletinin doğusundaki Great Mills Lisesi’nden silah sesleri yükseldiği açıklandı. USA Today’in haberine göre yetkililer konuya dair henüz ayrıntı vermedi ancak olayın kontrol altında olduğunu duyurdu.

St. Mary's County Devlet Okulları Twitter hesabından yapılan açıklamada “Great Mills Lisesi’nden silah sesleri yükseldi. Okul kapatıldı, olay kontrol altında. Şerif ve polis güçleri olay yerinde” denildi.

St. Mary’s Country Şerifinden yapılan açıklamada ise velilere, çocuklarını Leonardtown Lisesi’nde beklemeleri çağrısı yapıldı.

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Florida eyaletinde 14 Şubat'ta bir liseye düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, ülkedeki bireysel silahlanma yasaları yeniden tartışmaya açılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 16:41

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