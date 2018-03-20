Para etmeyen tütünü AKP’nin önüne döktü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, çiftçi Bircan Aydoğdu, 25 koli tütünü para etmediği için AKP Acıpayam İlçe Başkanlığının olduğu caddeye döktü.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, çiftçi Bircan Aydoğdu, traktörünün römorkunda bulunan 25 koli tütünü para etmediği için AKP Acıpayam İlçe Başkanlığı ile belediye binasının bulunduğu cadde ve pazaryeri girişine dökerek, protesto etti.

Tütün üreticisi çiftçi Bircan Aydoğdu, para etmediğini söylediği ürününü traktörünün römorkuna doldurup, AKP Acıpayam İlçe Başkanlığı ve Acıpayam Belediyesinin bulunduğu Eski Hastane Caddesi’ne getirdi. Traktöründeki toplam 25 koli tütünü yola boşaltan Aydoğdu, kalan kısmını da pazaryeri girişine döküp, tepkisini dile getirdi. Aydoğdu, daha sonra traktörüyle uzaklaştı. Yere saçılan tütünler Acıpayam Belediyesinin temizlik görevlileri tarafından süpürülüp, kenara toplandı.

Bir balya tütünün kilogram fiyatının 18 TL olduğu bildirildi. (Denizli/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 16:28

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