İBB Başkanı Uysal'dan tepki çeken 'metro' sözleri hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, tepki çeken 'Metroda önceliğimiz en çok oy aldığımız yerler' sözleri hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu'da İSTAÇ'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumartesi günü AKP Arnavutköy İlçe Kongresi'nde yaptığı "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri tepki çeken Uysal'a "Bu sözlerinizin arkasında mısınız?" sorusu yöneltildi.

Uysal "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımında sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" şeklinde yanıt verdi.

Mevlüt Uysal, "Bizim o gün söylediğimiz, 'İstanbul'da birinci önceliğimiz metro; metroda da birinci önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bu iki ilçeyi de AK Parti'ye en fazla oy veren yerler olarak ifade etmişiz. Şu anda metroda çalışan yerlere baktığınız zaman en fazla CHP'li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçeler de oralar ise bizim bu sözümüzden 'oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz' diye bir şey algılanmamalı. Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok. Bizim önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli'dir. Aslında daha önceden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda hızlandıracağız" diye konuştu.

'İSTANBUL TRAFİĞİNİN TEK ÇÖZÜMÜ METRO'

2023 için İstanbul'a bin kilometrelik bir hedef koyduklarını kaydeden Başkan Uysal, İstanbul trafiğinin tek çözümünün metro olduğunu dile getirdi. Uysal, "İstanbul'da AK Partililer'in oy verdiği yere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz? Basınımız, oradaki konuşmamızın tamamını alsalardı kastettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu anlarlardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığına geleli beş ay oldu ama geçmişte 9 yıllık bir ilçe belediye başkanlığımız var. Oradaki uygulamalarımız ortadadır. Tam tersine az oy aldığımız yerlere daha fazla emek çektik ki oyumuz orada daha fazla arttı. İstanbul'da oyumuzu artırma hedefimiz varsa bize oy verenlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı varsa yapmamız gerekir ki oyumuzu artırabilelim" dedi.

UYSAL NE DEMİŞTİ?

Mevlüt Uysal'ın tepki çeken sözleri şöyleydi: "AK Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy, oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. O konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı." (İstanbul/DHA)

İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 16:25

www.evrensel.net