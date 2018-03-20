42. İktisatçılar Haftası yarın başlıyor

İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC) tarafından düzenlenen İktisatçılar Haftası’nın 42.’si yarın Taksim The Marmara Oteli’nde başlıyor.

İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC) tarafından düzenlenen İktisatçılar Haftası’nın

42.’si yarın başlıyor. 21-23 Mart arasında Taksim The Marmara Oteli’nde 9.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek İktisatçılar Haftası’nın bu yılkı ana başlığı: “Yeniden Yapılanma Sürecinde İktisat, Siyaset ve İlişkiler”.

1974 yılından beri, dönemsel nedenlerle düzenlenemeyen 1980 ve 2001 yılları hariç, kesintisiz her yıl düzenlenen haftanın etkinliklerine katılımın serbest. İlk gün gerçekleşecek

“Dijitalleşmenin Etkileri: Sermaye ve Emeğin Geleceği” ve “Türkiye’de Demokrasi, Gelir Dağılımı ve Bütçenin Oluşum Süreci” oturumları Prof. Dr. Hacer Ansal ile Gazetemiz Yazarı Prof. Dr. İzzettin Önder’in açış konuşmalarıyla başlayacak.

İlk oturumun panelistlerinden Gazetemiz Yazarı Sinan Alçın, “Sanayi 4.0 ve Emek” eksenli bir sunum gerçekleştirecek.

DIŞ POLİTİKANIN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ

Prof. Dr. Burhan Şenatalar’a armağan edilen ikinci gün oturumlarında Prof. Dr. Reşit Canbeyli “Akademinin Dünü, Üniversitenin Bugünü” ve Prof. Dr. Fulya Atacan “Dış Politikanın Değişen Dinamikleri” açış konuşmalarını yapacaklar.

Prof. Dr. Yavuz Cezar’a armağan edilen üçüncü gün “Tanzimat’tan “Yeni Türkiye”ye Siyasetin Dönüşen

Mimarisi” ve “Tanzimat’tan “Yeni Türkiye”ye Muhalefetin Dönüşen Mimarisi” oturumlarının açış konuşmalarını Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan ve Erol Tuncer yapacaklar. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 16:24

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