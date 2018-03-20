Cezaevinde intihar iddiası: Kardeşimin ölümü şüpheli

Diyarbakırda cezaevine götürüldükten 2 saat sonra intihar ettiği iddia edilen Ahmet İncir’in abisi, kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.

Diyarbakırda cezaevine götürüldükten 2 saat sonra intihar ettiği iddia edilen Ahmet İncir’in abisi İbrahim İncir, kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu ifade ederek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Diyarbakır’da cezaevi firarisi Ahmet İncir’in (38) geçtiğimiz Cuma günü yakalanıp tekrar cezaevine gönderildikten 2 saat sonra intihar ettiği iddia edildi. Bağlar ilçesinde yaşayan ve “yaralama” suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet İncir, Şubat ayında tutuklanarak Diyarbakır’ın Açık Cezaevi’ne gönderildi. Cezaevinde bir süre kalan İncir bundan 5 gün önce cezaevinin avlusundan firar etti. İncir hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra polisler yaptıkları baskınla İncir’i Cuma günü saat 11.00 sularında evinde gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra bu kez Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine götürülen İncir’in götürüldükten 2 saat sonra ailesine gelen telefonla intihar ettiği söylendi. İncir Ailesi, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi’nden cenazeyi alarak defnetti. Bingöllüler Yas Evi’nde taziyeleri kabul eden İncir’in abisi İbrahim İncir, yaşananları şöyle anlattı: “Evden alındıktan sadece 2 saat sonra kardeşimin ayakkabı bağcıkları ile kendini kalorifer peteklerine astığını söylediler. Kardeşimin herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Ekonomik durumu da iyiydi. Düğünlerde şarkı söyleyerek, kendi hayatına devam ederdi. Bizim şüphelerimiz var. Kesinlikle cezaevi yetkililerin ihmali var. Nasıl olur yeni tutuklanan bir insan 2 saat içinde yaşamına son verir? Kesinlikle bu davanın peşini bırakmayacağız. Savcılıkta şikayetçi olduğumuzu söyledik. Kardeşimin vücudunda herhangi bir darp izi yok. Sadece boyun bölgesinde ip izleri var. Şimdi kardeşimin 6 çocuğu sahipsiz kaldı.” (Diyarbakır/MA)





Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 16:13

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