Sözleşmeli öğretmen yönetmeliğine yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği’ne açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği’ne açılan davada, sözlü sınav bilgi ölçmeye yer vermediği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yine sözleşmeli öğretmenlerin bulundukları ilde ihtiyaç kalmaması durumunda sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemeye yapılan itiraz da haklı bulundu.

Eğitim-İş tarafından Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Yönetmeliği'ne karşı açılan davada Danıştay'dan bir yürütmeyi durdurma kararı daha geldi. Danıştay 12. Dairesi daha önce Sözlü Sınav Komisyonunun Oluşumu başlıklı 9. maddesinin yürütmesini durdurmuştu. Diğer hükümler bakımından ise yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi üzerine, Eğitim-İş İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) itiraz etti. Danıştay İDDK sözlü sınav uygulamasının bilgi ölçmeye yönelik şekilde hususlara yer vermediğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İSTİHDAM YERİNE FESİH HUKUKA UYMAZ

Ayrıca yönetmelikte yer alan “Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması” şeklinde yer alan ibare bakımından da yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkeme “Sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda ihtiyaç olan ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilecek illerde istihdam edilmesi hakkaniyet gereği olup salt olarak görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir” şeklindeki gerekçesiyle karara imza attı.

EĞİTİM-İŞ: KADROLU ÖĞRETMENLİK ESASTIR

Kararın ardından açıklama yapan Eğitim-İş sendikası, bu kararla sözleşmeli öğretmenlerin norm kadro gerekçesiyle görevlerine son verilmesi uygulamasının kaldırıldığını ifade etti. Davada kadrolu öğretmenliğin esas olduğuna yönelik taleplerinin ve sözleşmeli öğretmenlerin mazeret özrü kapsamında yer değiştirme hakları gibi başkaca çok sayıda mağduriyetin giderilemediği belirtilen açıklamada, “Ancak sözleşmeli öğretmenlerin tüm mağduriyetlerinin giderilmesi için sonuna kadar bu hukuki süreci sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. Sözleşmeli öğretmenlerimize bu kararda olduğu gibi bundan sonrada müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz. Bakanlığın da bu karardan ders çıkarmasını umarak sözlü sınav uygulamasından vaçgeçmesini, kariyeri, liyakatı esas alacak ve kadro güvenceli bir sistemin hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya davet ediyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 14:46

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