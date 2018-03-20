Son erkek kuzey beyaz gergedanı öldü

Adına Tinder hesabı açılan dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan hayatını kaybetti.

Dünyanın yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanı hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte, Sudan'ın kızı ve torunu, bu alt türün yaşayan son üyeleri haline geldi. Sudan'ı hayattaki diğer dişilerle çiftleştirme projesi başarısız olmuştu. Kuzey beyaz gergedanının soyunu sürdürmek için artık bütün umutlar suni dölleme yöntemlerine kaldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Kenya'daki Ol Pejeta Koruma merkezinde yaşamını yitiren Sudan isimli gergedan 45 yaşındaydı.

Sudan'ın, ilerleyen yaşına bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Pazartesi günü uyutulduğu açıklandı.

ADINA TİNDER HESABI AÇILMIŞTI

Sudan adına bir çöpçatanlık uygulaması olan Tinder'da hesap açılmıştı. Bunun sebebi de eş bulmak değil, gergedanlar için suni dölleme kaynağı yaratmaktı.

Sudan'ın uyutulmadan önce genetik kaydının alındığı ve ileri teknoloji kullanılarak hayattaki dişilerle yeniden üretimin deneneceği ifade ediliyor. (HABER MERKEZİ)

(Fotoğraf: BBC)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 14:43

www.evrensel.net