SES: Sosyal yardım lütuf haline getirildi

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden Dünya Sosyal Hizmet Günü'ne yaptığı açıklamada, Türkiye'de sosyal yardımların lütuf haline getirildiğine dikkat çekti

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden Dünya Sosyal Hizmet Günü'ne yaptığı açıklamada, Türkiye'de sosyal yardımların lütuf haline getirildiğine dikkat çekti. Yardımların devlet değil AKP tarafından veriliyor fikrinin yaygınlaştırılmasını eleştiren Erden, sosyal hizmetin herkes için ulaşılabilir, parasız, nitelikli anadilinde olmasını istedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle sendika genel merkezinde açıklama yaptı. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “Bu yıl sosyal hizmetler gününü iktidar tarafından uzun zamandır izlenen ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların, yoksulların, mültecilerin, LGBTİ’lerin haklarının korunmasına acil olarak ve giderek artan şekilde ihtiyaç duyulduğu bir süreçte karşılıyoruz” dedi. Erden, AKP hükümeti ile sosyal hizmetin bir hak olmaktan çıkartılarak “yardım” ve “lütuf” haline getirildiğini ifade etti. Sosyal yardım politikasındaki iktidarın yardım alanların yardımı devletin değil AKP’nin verdiği, AKP değişirse yardımların da kesileceği fikrini yaygınlaştırdığını belirten Erden, sosyal hizmetlerin kamusal bir hizmet olarak sunulması, ihtiyaç duyan herkesin ayrımsız şekilde, ücretsiz, eşit, nitelikli ve anadilinde hizmete ulaşmasının sağlanması için politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇOCUKLAR VAKIFLARA EMANET

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması başta olmak üzere çocukların temel haklarının korunması, sağlıklı ve haklarına saygı gösterilen bir ortamda yetişmelerinin sağlanmasının devletin sosyal hizmet görevlerinin en başında geldiğini belirten Erden, bunun sağlanabilmesi için ise çocukları 18 yaşını doldurana kadar her aşamada kurumsal olarak sarmalayacak, koruma ve önleme hizmetlerini önceleyen, erken uyarı sistemine dayalı, çocukların karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirebilecek, herhangi bir istismar durumunda ise en hızlı ve etkili şekilde çocuğu koruyabilecek bir çocuk koruma sistemine acil olarak ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Ancak bugün böyle bir tablodan çok uzak olunduğuna dikkat çeken Erden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuklarla ilgili yürüttüğü hizmet politikalarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade etti. Erden, “Özellikle Çocuk Evleri, Sevgi Evleri olarak yapılandırılan kurumlarda neler yaşandığı tamamen kapalıdır, çocuk örgütlerine dahi açık değildir. Çocuklara yönelik hizmetler sayısız protokollerle vakıflara açılmıştır. Bakanlık, protokoller eliyle kendi işini hangi kriterlere göre çalışacağını kontrol edilemeyen vakıflara devretmekte, bu alandaki denetimi ortadan kaldırmakta, çocukları vakıfların insafına terk etmektedir. Bu devrin sonucunun ne olduğunu Ensar Vakfı başta olmak üzere birçok örnekten biliyoruz” dedi.

KADINI DEĞİL, AİLEYİ TEMEL ALAN POLİTİKALAR

Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan kadınların her düzeyde korunmasının sosyal hizmetlerin önemli alanlarından biri olduğunu belirten Erden, “Kadını değil aileyi temel alan politikalar hizmetlerin esasına yerleştirilmiştir. En can yakıcı sorunlarımızdan biri olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların korunmasında ise sorunlar giderilmemiş, devam etmektedir. Kadınların başvurularını kolaylaştıracağı iddiasıyla kurulan ve tek kapı sistemine dayalı Şiddet Önleme Merkezleri hizmeti kolaylaştırmamıştır. Aksine, ŞÖNİM’ler kurulduğundan itibaren kadınlarla ilgili çalışan kadın örgütlerinin ve belediyelerin bağımsız çalışabilme olanakları ortadan kaldırılmanın aracı olarak hizmet görmüştür” diye konuştu.

BASKIYLA RAPOR YAZDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ayrıca sosyal hizmetler alanında çalışan emekçilerin de giderek artan sorunlarla boğuşur hale getirildiğini belirten Erden, şöyle konuştu: “AKP'nin tüm alanlarda yaygınlaştırmak istediği güvencesiz, esnek, kuralsız ve angarya çalışma sosyal hizmet emekçileri için de geçerlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanların sayısı, kadrolu çalışanların sayısının çok daha fazlasına ulaşmıştır. Hizmet alımı ile çalıştırılanlar temel hizmetler gurubunda yer alan bakım hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. Güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması ile emekçilerin bağımsız çalışması daha da engellenmiş durumdadır. Meslek elemanlarının bağımsız çalışmasına müdahale edilmekte, hazırladıkları raporlara, sundukları hizmetin niteliğine müdahale edilmektedir. Güvencesiz çalışanlar işten çıkartılmakla tehdit edilerek, raporların yöneticilerin talimatlarına uygun hazırlanması için baskı yapılmaktadır. Güvencesiz çalıştırılma kaldırılmalıdır. Çalışanların mesleki çalışmalarına müdahale edilmemeli, baskılar kaldırılmalıdır. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 14:32

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