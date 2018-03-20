Malatya'da Newroz mitingine çağrı

Malatya'da Newroz tertip komitesi tarafından, 21 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Newroz mitingine çağrı yapıldı.

Malatya Newroz tertip komitesi, 21 Mart’ta Emeksiz Üst Kavşağı’nda gerçekleştirilecek olan Newroz mitingine çağrı yaptı.

Tertip komitesi adına açıklamayı okuyan Nejdet Bali, Malatya halkını Emeksiz Üst Kavşağı’nda gerçekleştirilecek kutlamalara davet ederek, “Bu sene Newrozu, Ortadoğu’da ve dünyada savaşların sürdüğü, hakların katledildiği bir dönemde karşılıyoruz. Özelinde ülkemizde ırkçılığın, gericiliğin, milliyetçiliğin daha derinleştirildiği, OHAL’in sürdüğü, her gün onlarca insanın, parti yöneticilerinin, sendikacılarının gözaltına alındığı, cezaevlerine tıkıldığı, parti yöneticilerinin, genel başkanlarının, dokunulmazlığının kaldırıldığı ve cezaevlerine atıldığı bir dönemde Newroz Bayramı gerçekleştireceğiz. Bu sene Newroz Bayramı daha da anlam kazanıyor. Savaşa karşı barış taleplerinin yükseltildiği, savaşa karşı mücadelenin yükseltildiği bir gün olacak" dedi.

21 Mart Çarşamba günü saat 12:00’de Emeksiz Üst Kavşağı'nda yapılacak mitingin programına ilişkin bilgi veren Bali, "Program saat 12:00’da başlayacak.Saat 13:00’te Newroz ateşini yakacağız. Programımız saat 17:00’ye kadar devam edecek. Mitingde ayrıca Taylan Yıldız’ın müzik dinletisi olacak”dedi. (Malatya/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 14:13

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