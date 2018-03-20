Ücretleri ödenmeyen Evril İnşaat işçileri direnişte

İstanbul Kadıköy’de Evril İnşaat’ta çalışan ve 4 aydır ücretleri ödenmeyen işçilerin direnişi 6. gününde devam ediyor.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Evril İnşaat’ta çalışan ve 4 aydır ücretleri ödenmeyen işçilerin şantiye önünde başlattıkları direniş 6. gününde devam ediyor.

12 katlı bina inşaatının alçı sıva ve dekorasyon işlerini üstlenen 10 işçi 4 aydır tek kuruş verilmeden çalıştırıldı. Ana firma olan Evril İnşaat ücretleri taşeron firmaya ödediğini iddia ederken, taşeron firma ise ortadan kayboldu. Asgari ücrete çalışan ve 4 aydır büyük mağduriyet yaşayan işçiler, evine dönecek para dahi bulamıyor. 6. gündür direnişte olan işçiler, şantiye önünde 24 saat nöbet tutuyor. İşçilerin üye olduğu İnşaat İşçileri Sendikası (İnşat-İş) yöneticileri görüştükleri ana firma Evril İnşaat yetkililerinden taleplerine yanıt alamadıklarını belirtti. İşçiler, tüm haklarını alana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 13:52

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