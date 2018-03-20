İzmir’de Newroz’a izin çıktı

HDP İzmir İl Örgütü Newroz için yasal iznin alındığını duyurdu. Newroz 21 Mart günü Alsancak Gündoğdu Meydanında kutlanacak

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü Newroz için yasal iznin alındığını duyurdu.

21 Mart Alsancak Gündoğdu Meydanında kutlanacak olan Newroz için HDP sosyal medyadan yasal izinlerin alındığını bildirdi.

HDP, "İzmir hazırlıklarına başladı; ilçelerde Newroz duyurularımız hala sürüyor, coşku ve heyecan şimdiden halklarımızı sarıyor! Saat 12.00'da Gündoğdu Meydanında buluşmak üzere!" şeklinde açıklama yaptı.

Newroz'da konuşmacı olarak HDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Ertuğrul Kürkçü katılacakken, İlkay Akkaya ve Grup Gölgedekiler konser verecek. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 13:49

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