Bursa’da eğitim sendikalarından performansa karşı açıklama

Bursa’da eğitim sendikaları, performans sistemine karşı hazırladıkları ortak bilidiriyi örgütlü oldukları okulların öğretmen odalarında okudu.

Bursa’da eğitim sendikaları, performans sistemine karşı hazırladıkları ortak bilidiriyi örgütlü oldukları okulların öğretmen odalarında okudu.

Bursa’da örgütlü eğitim sendikaları, performans adı altında getirilen esnek çalışma sistemine karşı birlikte mücadele etme kararı alıp bir aylık eylem ve etkinlik kararını açıklamıştı. Bugün eğitim sendikaları Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen Bursa şubeleri, bulundukları tüm okullarda hazırladıkları ortak bildiriyi öğretmen odalarında okudu.

Bursa'da eğitim sendikaları, birlikte mücadele edecek

‘BİRLEŞEREK BU SALDIRIYI DURDURACAĞIZ’

Eğitim sendikalarının öğretmen odalarında okudukları ortak metinde; “Eğitim sistemimiz kangren haline gelmiş birçok sorunu barındırmaktadır. Asıl görevi bu sorunlara çözüm bulmak olan Milli Eğitim Bakanlığı her uygulaması ile “ eğitim sisteminin en önemli bileşeni” olan öğretmenlerimizi hedef tahtasına koymaktadır.Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte yetersiz kalan MEB, eğitimdeki yanlış politikaların sonucunda ortaya çıkan başarısızlığı üzerinden atmaya ve sorumluluğu öğretmenlere yıkmaya çalışmaktadır. Öğretmenleri ALO 147, BİMER, CİMER gibi uygulamalarla veliyle ve öğrenciyle karşı karşıya getiren, sürekli baskı altında tutan MEB, son olarak ise 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi ” hedefleri arasında eğitimde performans değerlendirme uygulamasına da yer vermiştir. 12 ilde pilot uygulaması tamamlanan öğretmen performans sistemi için yönetmelik taslağı yayınlanmış, yakın zamanda da yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen performans değerlendirme sistemi eğitimin hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi tam tersine yeni sorunların doğmasına sebep olacaktır.

Eğitimin niteliği hiçbir bilimsel karşılığı olmayan performans değerlendirmesi ile değil, öğretmene değer vererek, velinin,öğrencinin ve toplumun gözünde öğretmenin mesleki saygınlığını arttırarak sağlanabileceği açıkken, öğretmeni her an 'diken üstünde' tutacak bu yöntem asla kabul edilemez. Öğretmenlik mesleği; öğretmen yetiştirmedeki eksiklikler, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle giderek değersizleştirilmiştir.

Öğretmenlik mesleğini daha da değersiz hale getirecek olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün eğitim çalışanları ve sendikalar ortak mücadele yürütmelidir. Öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının hakları için farklı sendikalarda mücadele yürüten bizler, mesleğimizin geleceğini tehdit eden “performans değerlendirme” sistemine karşı birlikte mücadele etme ve bu uygulamayı durdurma yönünde ortak bir kararlılık içindeyiz. Bu nedenle kamuoyu oluşturmak için bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Tüm öğretmenlerimizi sendika ayrımı yapmaksızın çalışmalara katkı sunmaya ve haklarımız için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Birleşerek bu saldırıyı durduracağımıza inanıyoruz” denildi. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 13:41

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