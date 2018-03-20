Telefonla öğrencilerini istismar eden müdür yardımcısı açığa alındı

Bursa'daki bir lisede, öğrencilerine cinsel içerikli mesajlar yazarak, ilişki kurmaya çalışan müdür yardımcısı açığa alındı.

Bursa'daki bir lisede odasına çağırdığı öğrencilere “Söyleyin bakalım arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?” diye sorduğu, bazı öğrenciler ile WhatsApp üzerinden yazışıp ilişki kurmak istediği öne sürülen Müdür Yardımcısı A.K. hakkında açığa alındı. A.K. iki yıl önce görev yaptığı okuldan da benzer iddialarla görevden alınmış ve başka liseye tayin edilmişti.

Bir lisede Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce öğrencileriyle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi. Lisede “Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı” olarak görev yapan A.K.'nin bazı günler öğrencileri odasına çağırıp, “Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?” diye sorduğu iddia edildi. Ayrıca, A.K.'nin birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü.

Olay, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktı. İddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, "Senin, Müdür Yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim" diyerek tehdit etti. Ardından iddialar okul idaresine iletildi. Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nin kız öğrenciler ile yaptığı yazışmaları, konuşmaları ve okul müdürünün yaşananlara karşı tavrını araştırdığı öğrenildi.

Lisede eğitim gören öğrencilerin velileri olaya büyük tepki gösterdi. (Bursa/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 12:56

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