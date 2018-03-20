EMEP: Newroz özgürlük ve barış mücadelesinin 'yenigün'üdür

Emek Partisi: Newroz, emperyalist saldırganlığa, savaş politikalarına ve tek adam rejiminin inşasına 'dur' diyenlerin mücadeleyi büyüttüğü gün olsun.

Emek Partisi (EMEP) tarafından yapılan Newroz açıklamasında iktidarın politikalarının işçi sınıfı ve halklara bir yararı olmadığı belirtilerek “Türk, Kürt, Arap halklarının çıkarı barış, demokrasi ve enternasyonal dayanışmadadır” denildi.

EMEP Genel Merkezinden 'Newroz özgürlük ve barış mücadelesinin 'yenigün'üdür' başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

“Ortadoğu’nun ezilen halkları 2018 Newroz’unu emperyalist savaş tehdidi ve gerici güçlerin saldırı ve kuşatması altında karşılıyor. Bu coğrafyanın en eski halklarından biri olan Kürtlerin kendi geleceklerini belirleme yönünde attıkları adımlar ve her türlü ulusal kazanımları bölgesel gericilikler tarafından kendilerine yönelik bir tehdit olarak görülüyor ve boğulmaya çalışılıyor. Bölgede egemenlik mücadelesi halinde bulunan başta ABD ve Rusya olmak üzere emperyalist güçler, kendi çıkarları söz konusu olunca halklar arasında gerilim ve çatışmaları kışkırtmaktan geri durmuyor, taktıkları demokrasi ve özgürlük savunuculuğu maskesinin altındaki sömürücü ve yağmacı yüzlerini gösteriyorlar.

Ortadoğu halkları tarafından binlerce yıldır baharı müjdeleyen, barış ve özgürlük bayramı olarak kutlanan Newroz, bugün bu kuşatmaya karşı halkların mücadeleyi yeniden yükseltme günüdür.

Halklarımızın Newroz bayramı kutlu olsun!

Siyasi iktidar Kürtlerin sınırların ötesindeki kazanımlarını da kendisi için bir tehdit olarak gördüğü ve Afrin operasyonunu bu nedenle gerçekleştirdiği biliniyor. Afrin’i sahiplerine teslim etmek gerekçesiyle cihatçı çetelerin unsurlarını da barındıran ÖSO gruplarıyla birlikte düzenlenen bu operasyon nedeniyle 50 bini aşkın sivil, yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldı. ÖSO gruplarının kente girişlerinden sonra ilk işleri Demirci Kawa heykelini yıkmak ve kenti yağmalamak oldu. IŞİD’e karşı mücadele sürecinde her fırsatta Kürtlerden övgü ile söz eden emperyalist güçler, Kürtlerin Afrin’deki varlıkları kendi çıkarlarına hizmet etmediği için Türkiye’nin ÖSO’yla yaptığı harekat karşısında üç maymunu oynadılar.

Hükümet, bu harekatı aynı zamanda iç politikadaki hedeflerini gerçekleştirmenin bir aracı olarak da görüyor. OHAL’i kalıcılaştırmanın ve tek adam rejimi önünde engel olarak görülen bütün toplumsal güçlerin baskı altına alınmasında bir fırsat haline de getiriliyor. Açıktır ki, 2018 Newroz’u bugüne kadar bütün kazanımlarını dişiyle tırnağıyla mücadele ederek var eden Kürt halkı ve ülkedeki demokrasi güçlerinin, bütün bu saldırı politikalarına alanlarda yanıt verme günü olarak anlam kazanmıştır.

Bölgede izlenen politikaların işçi sınıfına, bölge emekçileri ve halklarına bir yararı yoktur. Türk, Kürt, Arap halklarının çıkarı barış, demokrasi ve enternasyonal dayanışmadadır.

2018 Newroz’unun emperyalist saldırganlığa, yayılmacı savaş politikalarına ve tek adam rejiminin inşasına “dur” demek, gerici kuşatmayı dağıtmak için bütün emek, barış ve demokrasi güçlerinin birlik ve mücadeleyi büyüttüğü bir gün olması umudu ve kararlılığıyla halklarımızın bayramını kutluyoruz.

NEWROZ PİROZ BE!” (HABER MERKEZİ)

Diyarbakırlılar: Barış ve huzur istiyoruz

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 12:47

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