Erdoğan’dan ABD’ye çağrı: Stratejik ortaksak bizimle yürü

Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonu sonrası bir kez daha ABD'ye seslendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında konuştu. Afrin operasyonu sonrası bir kez daha ABD’ye çağrı yapan Erdoğan, “Eğer bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin” dedi.

Konuşmasının büyük bölümünde, kent merkezi TSK ve ÖSO olarak adlandırılan güçlerce ele geçirilen Afrin operasyonuna değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor. ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Biz kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ’ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. ‘Gelin bunu beraber yapalım’ dediğinizde bize inanmadınız. Buyurun şimdi PYD’sini de YPG’sini de bizim Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti işte ortada.

Bir taraftan ‘stratejik ortağımızsınız’ diyeceksiniz sonra teröristlerle iş birliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer biz stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız. Hep söylüyorum, 5 bin TIR, fazlası var azı yok buraya silah soktunuz. 2 bin kargo buraya mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik bize vermediniz. Ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık? Bu nasıl dayanışma?”

Afrin’de ÖSO yağması

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

Afrin operasyonuna dair CHP’ye de yüklenen Erdoğan, “Daha dün Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyoruz diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar? Ordumuzu tebrik ediyorlar. Öyle mi? Ne oldu? Hani Afrin’e girmemizi doğru bulmuyordunuz. Ne oldu şimdi size? Bunların hayatı manevra. Daha dün ‘PYD terör örgütü değildir’ diyenlerin kim oldukları malumdur.

Ey ana muhalefetin başı ve yanındakiler, siz PYD’yi terör örgütü değildir diyenler açıklamadınız mı? Yanındakiler bunu böyle açıklamadı mı? Biz PKK’nın bunların yan kuruluşu olduğunu açıkladığımız halde siz aksini söylediniz. Afrin’de PKK ile savaştık, PYD ile savaştık ve onların bütün o yandaşlarıyla savaştık.

Ana muhalefet MHP ile yaptığımız müşterek tavrı hazmedemedi” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 12:30

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