Ulaş Özdemir 'Gâhi Saz Gâhi Söz' diyecek

Etnomüzikolog Ulaş Özdemir, 'Gâhi Saz Gâhi Söz' başlıklı solo konseriyle bu akşam Moda Sahnesi’nde olacak.

Solo albümleri ve film müziği çalışmalarının yanı sıra, Forabandit başta olmak üzere, Ali Akbar Moradi, Kayhan Kalhor ve Niyaz gibi pek çok dünya müziği ustasıyla yaptığı uluslararası çalışmalarla tanınan müzisyen ve etnomüzikolog Ulaş Özdemir, “Gâhi Saz Gâhi Söz” başlıklı solo konseriyle sevenleriyle buluşacak.

KİMİ ZAMAN SAZ, KİMİ ZAMAN SÖZ...

Geçtiğimiz yıl Fransa’da “Âşığın İzleri“ adlı solo albümü ve Türkiye’de “Senden Gayrı Âşık mı Yoktur: 20. Yüzyıl Âşık Portreleri“ adlı kitabı yayınlanan Özdemir, bu iki çalışmadan yola çıkarak konserde dinleyiciyi günümüz ozanlarının dünyasında renkli bir yolculuğa çıkaracak. Kimi zaman sazdan, kimi zaman sözden dem vurarak, âşıkların dizeleriyle günümüze ışık tutacak.

Müzik icracılığı ve araştırmacılığıyla âşık müziğinin günümüzde tanıtılmasında önemli rol oynayan Ulaş Özdemir, “Gâhi Saz Gâhi Söz” konseri ile âşıkların izinden giderek saz ve sözün eşsiz muhabbetini sahneye taşıyacak. Konser bugün saat: 20:30’da Moda Sahnesi’nde. Biletler Moda Sahnesi'nin internet sitesinden temin edilebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 11:56

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