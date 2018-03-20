'Halep'in batısında TSK mevzileri bombalandı' iddiası

Suriye ordusuna müttefik güçlerin Halep'e bağlı Anadan'daki TSK gözlem merkezini bombardımana tuttuğu iddia edildi.

Suriye ordusuna müttefik güçlerin Halep’in batı kırsalındaki Anadan’da TSK’nin bulunduğu mevzileri bombaladığı iddia edildi.

Al Masdar’ın haberine göre ilk olarak muhalif kaynaklar tarafından dile getirilen iddia, Suriye medyası tarafından da doğrulandı. Syrian Digital Media ve Alikhbaria Syria, Anadan’da kurulan TSK gözlem merkezinin grad füzeleriyle bombalandığını açıkladı.

Al Masdar, bombardımanın Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. İddiaya göre saldırı, İran destekli güçler tarafından yapıldı.

TSK, Astana’da varılan anlaşma sonrası İdlib’e girmiş ve “gerilimi azaltma bölgesi” adı altında kontrol noktaları kurmuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 11:59

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