İran sınırında donmuş iki ceset bulundu
20 Mart 2018 11:21
Van'da İran sınırına yakın bir noktada 2 kişinin cesedi bulundu. 2 kişinin sınırdan geçmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, İran sınırına yakın bir noktada 1'i erkek 1'i kadın 2 kişinin donmuş cesedi bulundu.
Başkale'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, karlar içerisinde 2 kişinin donmuş cesedi ile karşılaştı.
Cesetler otopsi için Van'a gönderildi.
İki kişinin sınırdan geçmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceği tahmini yapılıyor. (Van/DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 11:27
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