Milli takımda Emre Mor'un yerine Alper Potuk kadroya alındı

Futbolda ligler milli maç arasına girerken Türkiye A Milli Futbol Takımında Emre Mor'un yerine Alper Potuk kadroya dahil edildi.

Türkiye Erkekler A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarılırken Emre Mor'un yerine, Fenerbahçeli futbolculu Alper Potuk kadroya dahil edildi.

Önceki akşam kulüp takımlarıyla karşılaşmaya çıkan futbolcular sahada yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerine çalıştı.

DHA'nın haberine göre A Milliler, bugün saat 18.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık olacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Konyaspor), Volkan Babacan (Başakşehir)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (B.Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzon), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Akhisar)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür (Trabzon), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Alanya), Alper Potuk ve Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş) Selçuk İnan (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 11:19

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