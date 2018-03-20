NBA'de gecenin maçları: LeBron-Giannis eşleşmesi nefes kesti

NBA'de gecenin eşleşmesinde LeBron James'le Giannis Antetokounmpo karşı karşıya geldi. Gülen taraf 40 sayılık triple-double'ıyla James ve Cavs oldu.

NBA’de LeBron James’le Giannis Antetokounmpo’yu karşı karşıya getiren maçta gülen James ve Cleveland Cavaliers oldu. Cavs, sahasında Milwaukee Bucks’ı 124-117 yenerken James 40 sayı 12 ribaunt 10 asistle triple-double yaptı. 23 yaşındaki genç Yunan yıldız Antetokoumpo’nun 37 sayı 11 ribaunt 5 asistlik performansı ise yeterli olmadı.

Cavaliers böylece 70. maçında 41. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı’nda üçüncü sıradaki yerini korudu.

Cavs’i takip eden Indiana Pacers ise sahasında Los Angeles Lakers’ı 110-100 yendi. Pacers’ta Myles Turner 21, Victor Oladipo 20, Thaddeus Young 18 sayıyla oynadı.

HEAT-NUGGETS 2 KEZ UZADI

Gecenin en heyecanlı maçında Miami Heat, Denver Nuggets’ı 2 uzatma sonunda 149-141 mağlup etti. Miami’de James Johnson, 17’de 13 isabetle 31 sayı kaydetti. Johnson istatistiklerine 11 ribaunt ve 6 asist ekledi.

GECENİN SONUÇLARI

NBA’de gecenin diğer sonuçları şöyle: Philadelphia 76’ers-Charlotte Hornets 108-94 * New York Knicks-Chicago Bulls 110-92 * Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 118-115 * San Antonio Spurs-Golden State Warriors 89-75 * Sacramento Kings-Detroit Pistons 90-106. (SPOR SERVİSİ)

33 yaşına giren LeBron James hakkında 33 madde

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 10:44

www.evrensel.net