Kayseri merkezli 18 ilde 'FETÖ' operasyonu: 85 askere gözaltı kararı  

Kayseri merkezli 18 ilde, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 85 askere yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik ‘FETÖ’ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; 38'i hakkında daha önce ‘FETÖ’ soruşturmasında işlem yapılan, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, ve 37'si muvazzaf olmak üzere toplam 85 askeri personelin yakalanması için çalışma yapıldı. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden gözaltına alınanlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'e götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 10:24

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