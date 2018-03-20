İskenderun'da Newroz öncesi ev baskınları: 10 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Newroz öncesi düzenlenen ev baskınlarında aralarında HDP ve EMEP yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP, EMEP ve SYKP yöneticilerinin de olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltıların Newroz nedeniyle yapıldığı tahmin ediliyor.

Ev baskınlarında aralarında, Emek Partisi (EMEP) Hatay İl Başkanı Mevlüt Bulgur, Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Ali Karadaş, EMEP İskenderun ilçe yöneticisi Yusuf Gülşen, SYKP ilçe yöneticisi Belgin Ayrancı, HDP ilçe yöneticileri Aysel Eşiyok ve Dogan Bozkurt’un da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların Newroz’la ilgili olduğu belirtilirken polisin bir ev araması esnasında “Merak etmeyin en fazla 1-2 gün kalırlar” dediği bildirildi. (İskenderun/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 09:09

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