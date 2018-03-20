Nilhan Osmanoğlu: Çok baskı gördük, özel okula gitmek zorunda kaldık

Nilhan Osmanoğlu, öğrencilik yıllarında soyunu saklamak zorunda kaldığını öne sürüp 'Baskılar yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık' dedi.

2. Abdülhamid'in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde çocukluk ve üniversite yıllarında soyunu saklamak zorunda kaldığını öne sürdü.

AKP öncesi dönemde soyunu açık açık söylemekten çekindiğini belirten Nilhan Osmanoğlu, "Soy adımı duyduklarında 'Osmanlı soyundan mı geliyorsunuz' sorusunu soruyorlardı. Hayır dediğim çok zaman oldu, deşifre olmamak için. Çünkü büyük sıkıntılar yaşatıyorlardı" dedi.

Devlet okullarında baskı gördüklerini savunan Osmanoğlu, "Devlet okulunda okumamızın imkanı bile yoktu. Oradaki hocaların psikolojik baskıları yüzünden özel okula gitmek zorunda kaldık. Allah’a hamd olsun bugünleri de gördük. İnşallah daha güzellerini de göreceğiz" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 06:54

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