Kadro mülakatları siyasi sorguya döndü

Taşeron işçilere 'Bizden olmayana kadro yok' deniyor. Kadro alımı için yapılan mülakatlarda işçilere, mesleki değil siyasi sorular soruluyor.

Ahmet AKANSU

Kayseri

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Tıp Fakültesinde taşeron olarak çalışan ve kadroya geçiş sürecinde mülakata alınan işçiler, kendilerine işleri dışında sorular yöneltildiğini ifade etti. “15 Temmuz 2016 zaferi ne zaferidir?”, “Afrin harekatının komutanı kimdir?” gibi soruların sorulduğunu aktaran işçiler, “Diyelim ki farklı görüş belirttik, kadroya geçişimiz olmayacak mı” diye soruyor.

“Taşerona koşulsuz şartsız kadro” söylemleri sonrası KHK’yle getirilen kadro düzenlemesi yüz binlerce işçiyi kadro kapsamı dışında bıraktı. Kadroya alınacak işçiler ise binbir türlü engelle karşılaşıyor. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Tıp Fakültesinde çalışan işçiler bu süreçte yazılı ve sözlü mülakata tabi tutulduklarını söyledi. Yazılı mülakatlarda meslekleriyle ilgili hiçbir sorunun yöneltilmediğini ifade eden bir işçi, “Mesleğimizle ilgili sorular beklerken, tamamen siyasi sorular soruluyor. Farklı görüş belirtsek kadroya geçişimiz olmayacak mı? Böyle iş mi olur?” dedi.

Sorular karşısında şaşırdığını söyleyen başka bir işçi de “Bu sorular tamamen bizleri baskı altına almaya yönelik. Bu soruları hangi amaçla sorduklarını biliyoruz. Uzunca bir süredir çalıştığımız hiçbir taşeron işçisi arkadaşımızın siyasi meselelere, kendim de dahil olmak üzere görüş belirtmediğini söyleyebilirim. Sebebi ise en ufak bir karşı söylemde işten atılma korkusu ve kadroya alınmama korkusudur” diye konuştu.

İmam hatip mezunu olan işçilerden biri de, “Bizlere sorulan sorular arasında daha çok Kuran-ı Kerim’den ayetler-sureler soruldu. Ayetler de sorulabilir ama mesleklerimizle ilgili soruların sorulmasının daha doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

MÜLAKATTA SORULAN SORULAR

İşçilerin anlattıklarına göre mülakatta yöneltilen soruların bir kısmı şu şekilde:

♦ Çanakkale zaferinin tarihi kaçtır?

♦ 15 Temmuz 2016 zaferi ne zaferidir?

♦ 15 Temmuz’un ilk şehidi kimdir?

♦ Halisdemir’in memleketi neresidir?

♦ İstiklal Marşı ne zaman kabul edilmiştir?

♦ Sağlık Bakanı kimdir?

♦ Afrin harekatının komutanı kimdir?

♦ Başkomutan kimdir?

♦ Dönemin cumhurbaşkanı kimdir?

♦ Dönemin başbakanı kimdir?

MÜLAKAT BAŞKANI: GENEL KÜLTÜR SORUYORUZ

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Mülakat Komisyonu Başkanı Hakan Erdem ise işçilere alanlarıyla ilgili sorular ve genel kültür soruları sorduklarını söyledi. Erdem, “50 tane genel kültür sorusundan rastgele soru soruyoruz. Alanlarına ilişkin sorular var. Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızları sorduk. Ömer Halisdemir Üniversitesinin nerede olduğunu sorduk” dedi.

SINAV SORULARI İŞLE İLGİLİ OLMAK ZORUNDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğinin 14. ve 39. maddelerine göre “Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir.” Yani hem merkezi hem yerel yönetimlerde sınav soruları işçilerin çalıştığı işlerle ilgili olmak zorunda.

Tebliğin 14. maddesine göre merkezi idarelerde “Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanır.” Yani her bir merkezi idarede (örneğin bakanlıkta, üniversitede, kuruluşta) ayrı ayrı oluşturulan sınav kurulları, sınav sorularını bu şekilde hazırlamakla yükümlü.

Tebliğin 39. maddesine göre yerel yönetimlerde “Sınavlarda sorulacak sorular, valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilir.” Yani yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerden tek farkı şu şekilde: Yerel yönetimlerde (örneğin belediyelerde) soru havuzunu her bir valilik ayrı ayrı hazırlayacak, yerel yönetimler bünyesinde ayrı ayrı oluşturulacak sınav kurulları bu soru havuzunda yer alan sorular içinden seçim yapacak.

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 05:30

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