Diyarbakırlılar: Barış ve huzur istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmayı ve Newroz'u konuştuğumuz Diyarbakırlılar 'Biz, barış ve huzur istiyoruz. O, kupa maçı' diyor.

Fırat TOPAL

Serpil BERK

Diyarbakır

Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmaya ve Newroz’a dair konuşan Diyarbakırlılar, Erdoğan’ın ‘kardeşiz’ sözünü samimi bulmadıklarını belirterek, “İnsanlar barış, huzur istiyoruz diyor. O ‘Ziraat Kupası maçı yapacağız’ diyor. Şimdi ne diyelim” diye sordu.

Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresine katılmak için Diyarbakır’daydı. Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmaları ve yarın kutlanacak Newroz’a ilişkin Diyarbakırlı yurttaşlarla konuştuk.

‘İNSANLARA ZOR DAYATILIYOR’

Cumhurbaşkanı’nın katıldığı AKP İl Kongresi’ne kimsenin isteğiyle gitmediğini söyleyen Takyeddin Aydın, “Kongreye katılanların yüzde 70’i zorla gitti, katılmak zorunlu dediler. Kaba kuvvetle her şeyi halletmeye çalışıyorlar. İnsanlara sürekli zor dayatılıyor. Bu halkın gözüne baka baka ‘Afrin’e girdik, başarıyı sağladık’ diyor. Herkese terörist deniliyor, önceden Amerika’ya, İsrail’e terörist diyorlardı bu kavramı kendine göre kullanıyorlar. Tüm bunlara karşı tabi ki Newroz’a katılacağım herkesin de katılması gerekiyor” diyor.

‘KENAN EVREN’E ŞÜKREDECEK HÂLE GELDİK’

Soyadını vermek istemeyen Sami ise televizyon izlemediğini anlatıyor. Niye diye sorduğumuzda ise şunları söylüyor: “Kendi propagandalarını yapıyorlar. Dini kullanıyorlar. Cumhurbaşkanı kongrelerinde ‘Kürt kardeşlerim’ dedi. Ben bunu samimi bulmuyorum. Barış sürecine devam edilseydi, masa devrilmeseydi gerçekten samimi gelirdi. Ama gelinen noktada kardeşlik sözde kalıyor. Kürt halkı bunun farkına varmalı artık. Şimdiki OHAL geçmiştekinden daha az etkili denildi. Bizler neredeyse Kenan Evren’e şükredecek hâle geldik bu mu normal hâl? Geçmişte belli mücadelenin içerisinde yer alan insanlar tutuklanıyordu, bugün hesabına gelmeyen herkesi tutuklayabiliyorlar. Zavallı vatandaş bankaya gitmiş diye işinden oluyor, yetmiyor tutuklanıyor” diye tepkisini dile getiriyor. Newroza gidecek misin? diye sorduğumuz Sami şu cevabı veriyor: “Newroz’a tabiki gideceğim. Barış taleplerimizle katılıp, bunun mücadelesini vermeliyiz. Korkular bizi geriletiyor, geçmişte korkularımızı nasıl aştıysak şimdide aşmalıyız.”

‘HUZUR LAZIM BİZE’

Geçimini hamallık yaparak sağlayan soy ismini vermek istemeyen Ahmet adındaki yurttaş ile konuşuyoruz. Diyarbakır halkının artık Erdoğan’ın konuşmalarına kanmadığını belirten Ahmet, “Geldi, konuştu, gitti hepsi bu kadar. Memleket talan olmuş yeniden Diyarbakır’ı yaptım diyor. Nereyi yapmış, 2 tahtayla mı Diyarbakır yapılıyor. Gelecek diye buraları kapattılar. İnsanlar evlerine gidemedi saatlerce. Buraya geliyor bu halk ne istiyor diye sorsun önce? Bu halkın derdi nedir sorsun? Bunu yaptım, bunu yapacağım demesin. Ben hamallık yapıyorum zorluk içinde evime ekmek götürüyorum olsun ama keşke memlekette huzur olsa. Kimse bunu yaptım, bunu demesin. Huzur lazım bize huzur” diye konuşuyor.

‘BİZ BARIŞ DİYORUZ, O ZİRAAT KUPASI MAÇI DİYOR’

Hüseyin Ekin adlı yurttaş, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının beklentilerini karşılamadığını ifade ederek “Buraya gelir belki çözüm falan der, düşük bir ihtimal ama demedi. Bir de Kürt kardeşlerimin yanındayım diyor. Diyarbakır’ın yarısı yok yıkılmış, Diyarbakır’ı güzelleştirdik diyor. İnsanlar görmüyor sanki, kimseye samimi gelmiyor artık bu tür konuşmaları. Bu insanlar barış, huzur istiyor. O çıkıp ‘Ziraat Kupası maçı yapacağız’ diyor. Şimdi ne diyelim?” diye soruyor. Newroz’a gidip gitmeyeceğini, hangi taleplerle gideceğini sorduğumda ise “Gideceğim, o bizim bayramımız, barış isteyeceğim. Olsa da olmasa da isteyeceğiz. Çünkü başka şekil huzur yok, insanlar ölmesin, kimse ölmesin. Barış kötü bir şey değil ayıp bir şey değil” diye konuşuyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 04:44

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