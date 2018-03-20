'Dilop' yayın hayatına başlıyor: Kürt kültürüne eklenecek damlayız

İki aylık Kürtçe-Türkçe kültür, sanat ve politika dergisi ‘Dilop’ yayın hayatına başlıyor. Derginin Diyarbakır Temsilcisi Reşo Ronahi ile konuştuk.

Serpil BERK

Diyarbakır

Kürt kültürüne ve diline katkı sunmak için yeni bir dergi yayın hayatına başlıyor. İsmi ‘Dilop’... Türkçede ‘damla’ anlamına geliyor. İki ayda bir okurlarıyla buluşacak ‘Dilop’... Çevrilerle, öykülerle, şiirlerle, söyleşilerle, röportajlarla... Okurları nasıl yeni sayıda nasıl bir dergiyle karşılaşacak, amacı ve hedefleri neler... Sorularımızı Dilop Dergisi Diyarbakır Temsilcisi Reşo Ronahi’ye yönelttik. Amaçlarının Kürt kültürün, edebiyatının, tarihinin zenginliklerini aktarmak olduğunu söyleyen Ronahi, “Biz Kürt kültürü ve diline dair bugüne dek yapılmış çalışmaların tümünü bir derya gibi görüyoruz. Bu nedenle biz de bu deryaya eklenecek bir damlayız.” dedi.

Kürt kültürünün deryasına eklenecek bir damlayız

Yeni bir dergi yayın hayatına başlıyor. Dilop dergisi hangi amaçla çıkıyor?

İki ayda bir yayın yapacağız ve Kürtlerin kültürü, sanatı, edebiyatına dair bir çerçevemiz var. Tabii tüm bu başlıklar hele de konu Kürtlerse politikadan hiçbir biçimde uzak değil. Dolayısıyla politik meseleleri de tartışacağız. İki dilli bir yayın politikamız var; Kürtçe ve Türkçe. Kürtçenin Kurmanci ve zazaki lehçelerine yer vereceğiz. İki aylık bir yayın periyodumuz olacak. Amacımız Kürt kültürü, sanatı, edebiyatına dair çalışmalara katkıda bulunmak olacak. Bu alanda kendimizi üstün, öncü vs. görmüyoruz, görmemek gerektiğine inanıyoruz Celadet Ali Bedirxan’dan bugüne kadarki yayıncılık deryasına ufak bir damla olarak katılmış olacağız biz de. O yüzden dergimizin adını damla anlamına gelen ‘Dilop’ olarak belirledik. Tabii şunun da farkındayız; koşullar itibariyle zor bir dönemden geçiyoruz. Kürtçe yayıncılık da bundan payını almış durumda. Örneğin Kürtçe yayın yapan dergi sayısında son iki yılda ciddi bir düşüş var. Tam da bundan dolayı aynı zamanda Kürtçe yayıncılığın, özellikle de Kürtçe dergi yayımlamanın çok kıymetli olduğu bir ortamdan söz ediyoruz.

Biraz derginin içeriğinden söz edebilir misiniz? İlk sayıda neler var mesela?

Ayrıntıya çok girmesek iyi olur sanki. Ama biraz bahsedeyim. Okuyucularımızın ilgisini çekecek birbirinden farklı sayfalarımız var. Nereden başlasam? Tamam, önce dosya konumuzdan kısaca bahsedeyim. Dergimizde her sayıda bir dosya konusu olacak ve ilk dosya konumuz Kürt sinemasında gerçekçilik oldu. Bu meseleye ilişkin Övgü Gökçe’nin moderatörlüğünde sinemacılar Zeynel Doğan, Ali Kemal Çınar ve Özkan Küçük’ün katıldığı bir forum söyleşimiz oldu. Değerli tespitlerin çıktığını söyleyebilirim bu tartışmadan. Dosya dışında ise Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümü dolayısıyla Şeyhmus Diken’in bir öyküsüne, Sur’da hayatın yeniden kurulmasına dair Nurcan Baysal’ın bir yazısına yer verdik. Mehmet Bayrak, Nevzat Onaran, Ender Öndeş’in yazıları var. Bunların dışında devamlı yer vermeyi düşündüğümüz bazı konular var. Örneğin arkeoloji, müzik, Kürt coğrafyasının flora ve faunasına ilişkin hikayeler vb. Edebiyata ilişkin de benzer bir şey olacak. Her sayıda gerek Kürtçe, gerek farklı dillerden Kürtçeye çevrilmiş şiirler olacak. Bu sayıda Almancadan bir şiir çevirisi var mesela.

Yazar, çizer, şairlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Kürtçe yazan veya Kürtlerin kültürü, edebiyatı, tarihi üzerine yazıp çizen insanların malum politik baskı ortamı nedeniyle işlerinin kolay olmadığını görmemek saflık olur elbette. Kurumların kapatıldığı, insanların fikirlerini dile getirdiği için tutuklandığı bu ortamda üretmek nispeten daha zor. Fakat bu baskı koşulları geri çekilerek aşılamaz. Aksine daha fazla bir araya gelmek, okumak, tartışmak, yazmak gerekiyor. Ancak böyle olursa bireysel bunalımlardan da, toplum olarak içinde bulunduğumuz baskı koşullarından da sıyrılabiliriz. Bizim kendi adımıza Dilop dergisini yayımlama amaçlarımızdan biri de bu.

Peki okuyucular dergiye nasıl ulaşacak?

Afişlerimizde de belirtmiştik. Dilop Newroz’la birlikte okuyucularımızla olacak. Kitapçılardan temin edilebilir. Ama bulunmadığı durumlarda eğer okuyucularımız dergimizin içindeki iletişim bölümünde yazılı iletişim bilgilerimiz veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşırlarsa biz kendilerine ulaştırabiliriz.

BİR KÜRSÜ OLMA GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ

Dilop hangi toplumsal veya politik kaynaklardan besleniyor?

Israrla vurguluyormuşum gibi olacak ama biz Kürt kültürü ve diline dair bugüne dek yapılmış çalışmaların tümünü bir derya gibi görüyoruz. Bu nedenle biz de bu deryaya eklenecek bir damlayız. Tabii biz doğal olarak tüm bunlardan beslendik de. Hawar dergisinden bugüne dek verilen emekleri göz ardı etmeden, yeri geldiğinde onlardan yararlanarak yola çıkıyoruz. Bir ulusun kültür, sanat, edebiyat ve politika alanlarındaki çalışmaları için bir kürsü olma gayreti içinde olacağız.

ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

Dilop nasıl bir eksikliği giderecek? Hangi boşluğu doldurmayı hedefliyor?

Daha önce de dediğim gibi biz bu alana dair üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kürtçe yayımcılığın bu kadar zor ve baskı altında olduğu bir ortamda bugün yalnızca birkaç dergi (Bir elin parmakları kadar) yayım yapıyorken biz de bu çabaya eklenmiş bir damlayız. Toplumlar tarihleri ve kültürleri ile vardır ve biz de Kürt kültürün, edebiyatının, tarihinin zenginliklerini okuyucularımıza aktarmak hedefindeyiz. Elbette, yalnızca işin teorisinde değiliz. Yazarlarımızla ve okuyucularımızla daha sıkı ilişkiler geliştirmek istiyoruz ve bu amaçla panel, söyleşi vb. pratik çalışmalarımız da olacak. Böylece yazar ve okuyucuları da bir araya getirmek ve buradaki değerli tartışmalardan ilerlemek de istiyoruz.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 04:28

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