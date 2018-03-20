İstanbul'da Newroz öncesi ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Newroz öncesi İstanbul'un 8 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Newroz öncesi 8 ilçede 19 adrese eş zamanlı ev baskınları düzenlendi.

Aralarında, Kadıköy, Sancaktepe ve Kağıthane'nin de bulunduğu 8 ilçede düzenlenen ev basınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı, gözaltına alınanların Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü aktardı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 03:36

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