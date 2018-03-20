Hatay'da kırsal alana roket mermisi düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kırsal alana roket mermisi düştü, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kırsal alana roket mermisi düştü. Alanda yerlelim yerinin bulunmaması ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.

Doğan Haber Ajansının aktardığına göre roket mermisi, saat 23.30 sıralarında Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi'nin kırsalına düştü. Patlama sesi kent merkezinden de duyuldu. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Asker ve polislerden oluşan uzman ekip, füzenin düştüğü bölgede inceleme yaptı.

Doğan Haber Ajansı roket mermisinin Suriye rejim güçleri tarafından atıldığını öne sürdü. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 00:41

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