'Müzeyyen' müzikali Bursa'da sahnelendi

Türk Sanat Müziğinin duayenlerinden Müzeyyen Senar'ın hayatı ve şarkılarının Şevval Sam tarafından yorumlandığı 'Müzeyyen' Bursa'da sahnelendi.

Türk Sanat Müziğinin duayenlerinden Müzeyyen Senar'ın hayatının ve şarkılarının Şevval Sam tarafından yorumladığı 'Müzeyyen' müzikali Bursa'da sanatseverlerle buluştu.

Müzeyyen Senar’ın iz bırakan şarkılarının yorumlandığı müzikal, memleketi Bursa'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Müzikalde Şevval Sam, Senar'ın çocukluğunu, anneliğini, aşklarını, hüzünlerini ve mutluluklarını seyirciyle paylaştı. Şevval Sam, Senar'ın en sevdiği şarkıları da izleyenlerin hayranlıkla karşıladığı bir performans ile seslendirdi.

Müzikalde Şevval Sam’a, daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan müzisyenler Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti. (Bursa/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 23:42

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