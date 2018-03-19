Almanya’da kamu çalışanları uyarı grevine çıkıyor

Almanya‘da kamu iş kolunda süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine çalışanlar uyarı grevlerine çıkıyor.

Almanya‘da kamu iş kolunda süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine belediyeler başta olmak üzere kamu işletmelerinde çalışanlar, pazartesi gününden itibaren uyarı grevlerine çıkmaya başladı.

3 gün sürecek ve değişik eyaletlere yayılacak uyarı grevlerinin 24'er saat olması planlanıyor.

İlk olarak Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde başlayan uyarı grevleri, yarın (salı) günü Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya bölgelerinde devam edecek.

Başta yakın mesafelere çalışanlar olmak üzere toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek, kreşler ve belediyeye ait devlet daireleri açılmayacak, çöpler toplanmayacak. Ayrıca kamuya ait hastaneler ve bankalar da açılmayacak.

Görüşmeleri sürdüren Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) tarafından verilen bilgiye göre, işveren tarafının uzlaşmaya yanaşmaması durumunda uyarı grevlerinin devam edecek.

Yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanı için yapılan görüşmelerde sendika 12 ay için yüzde 6 zam talep ediyor. Sendika ayrıca alt ücret gruplarının ücretlerine ayda 200 avro zam istiyor ve izin günlerinin 30 iş gününe çıkarılmasını talep ediyor.

İşveren durumundaki kamu tarafı ise bir teklifte bulunmadı. (Köln/EVRENSEL)

Almanya'da 24 saatlik grevin gösterdikleri...

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 23:31

www.evrensel.net