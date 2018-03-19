İzmir'de yaşayan Suriyeli kadın şairler: Şiirlerimizi kaybettik

Suriye'den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli kadın şairlerin hayatlarının yanı sıra yazdıkları da değişti...

Suriye’deki savaştan dolayı göç ederek İzmir’e yerleşen kadın şairler, savaştan önce ve sonra dizelerinde yaşanan değişimi, “Kültürümüzü ve doğayı anlatırken, kendimizi ölümleri, tecavüzleri yazdığımız dizelerin içinde bulduk” sözleriyle anlattı.

‘ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIK’

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Arapça Öğretmeni ve Şair Hanza Çavuş (29) Suriye’nin Halep kentinde öğretmenliğinin yanı sıra yazdığı şiirleriyle de tanınan bir isim olduğunu söyledi. Savaş öncesi genellikle sevgi, doğa, kadın ve çocuk yaşamını şiirlerine yansıttığını belirten Çavuş, savaş sonrası şiirlerinin temasının değiştiğini kaydetti.

Türkiye’de mülteci olarak zorluklar içinde yaşadıklarını söyleyen Çavuş, Türkiye’ye göç etme sürecinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: “Topraklarımızı kaybettik. Bütün yaşamımızı, şiirlerimizi kaybettik. Geldiğimiz zaman sınırı geçtik, çok zorluklar yaşadık. Türk vatandaşlarının aldığı ücretin yarısına lokantada çalıştım. Savaş mağduruyduk, Suriyeliydik diye bize rahat bağırıp çağırıyorlardı. Acılarımı artık nasıl dile getirebilirim diye düşündüm ve Türkiye’de yaşadığımız zorlukları yazdım şiirlerime.”

ÖLENLERİN ŞİİRİNİ YAZDIM

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalanlardan biri de Arapça Öğretmeni ve Şair Fatime Narsen (27). Savaş sürecinde ölümü gördüğünü aktaran Narsen, ölenlerin üzerine şiirler yazdığını ifade etti. Bomba seslerinin kulaklarında artık yankılandığını ve bu yüzden şiir yazmak istemediğini dile getiren Narsen, “Ölümle yaşıyorduk. Hep ölüm, hep savaş hep insanlar yarım kalıyordu. Ben de insanların acılarını şiir yapmak istemedim.” dedi. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 22:06

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