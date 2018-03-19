Irak hükümeti maaşları gönderdi

Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine (IKBY) hava ambargosunu kaldırmasının ardından peşmerge dahil memur maaşı ödemelerini de gönderdi.

Irak'ta hükümet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine peşmerge dahil memur maaşı ödemelerini gönderdi.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, memur maaşı ödemeleri için IKBY Maliye Bakanlığına 267 milyon dolar transfer ettiklerini açıkladı. Buna peşmerge maaşlarının da dahil olduğu belirtildi. Merkezi Irak hükümeti, 2014’ün başından beri Kürdistan Bölgesi’nin yüzde 17’lik bütçe payı ve memur maaşlarını kesmiş durumda.

GÖNDERİLEN PARA YETMİYOR

Daha önce Irak Başbakanı Haydar İbadi, 21 Mart’taki Newroz Bayramı’ndan önce IKBY’ye maaşların ödeneceğini duyurmuştu. Ancak gönderilen miktarın yeterli olmayacağı belirtiliyor.

IKBY Maliye Bakanlığına göre bölgenin 1.4 milyon memuruna maaşları tam ve zamanında ödemek için 759.4 milyon dolara ihtiyacı var, ama Irak hükümetinin gönderdiği miktar bunun üçte birine tekabül ediyor.

IKBY, ilk etapta sağlık, eğitim, belediye, içişleri, maliye, nüfus dairesi memurları ve ölen peşmergelerin ailelerine ödeme yapacak. Maaşlar ödenmediği için pek çok devlet memuru iş bırakmaya giderken özellikle Süleymaniye ve Halepçe’de okullar aylardır fiilen kapanmış durumdaydı. En azından eğitim hayatının yeniden başlaması amaçlanıyor.

PETROL GELİRİ ANLAŞMAZLIĞI

Bağdat ile Erbil arasındaki petrol gelirinin paylaşımı ve statüsü tartışmalı bölgeler gibi konulardaki ihtilaflar nedeniyle Irak hükümeti, 2014’ün başından beri IKBY’nin yüzde 17’lik bütçe payı ve memur maaşlarını kesmiş durumdaydı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 21:50

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